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UEFA Europa League UEFA Europa League
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UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
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V.League 1 V.League 1
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Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
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MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
1
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
J1 League J1 League
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VĐQG Argentina VĐQG Argentina
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VĐQG Brasil VĐQG Brasil
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VĐQG Mexico VĐQG Mexico
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VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
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La Liga 2 La Liga 2
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Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
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VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
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Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
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CONMEBOL Copa Libertadores Femenino CONMEBOL Copa Libertadores Femenino
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Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
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GFF U-17 Gulf Cup GFF U-17 Gulf Cup
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Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
6
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
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Greek Super League 2 Greek Super League 2
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Hạng 2 Anh Hạng 2 Anh
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Ngoại hạng Nữ Belarus Ngoại hạng Nữ Belarus
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Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
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RUS D3B RUS D3B
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Saint Kitts Nevis Premier League Saint Kitts Nevis Premier League
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Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
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UAE President Cup UAE President Cup
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UEFA European U17 Womens Championship UEFA European U17 Womens Championship
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SEA V League Women SEA V League Women
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4
LOL
0
DOTA2
1
CSGO
3
VĐQG Argentina
04:00 - 19.10
Estudiantes Cuarto
vs
Aldosivi
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2 - 2
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1 - 1
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0 - 0
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2 - 2
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1 - 1
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KEN

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VĐQG Colombia
04:00 - 19.10
Atl. Bucaramanga
vs
America de Cali
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2 - 0
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2 - 1
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0 - 0
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2 - 0
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2 - 1
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0 - 0
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BEE

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USL Championship
04:00 - 19.10
Birmingham Legion
vs
Loudoun United
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2 - 2
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0 - 1
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1 - 1
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2 - 2
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0 - 1
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Hạng 2 Brazil
04:00 - 19.10
Vila Nova
vs
Novorizontino
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2 - 1
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1 - 1
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0 - 1
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2 - 1
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1 - 1
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0 - 1
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MLS Next Pro
04:00 - 19.10
Chattanooga
vs
New York City B
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0 - 1
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1 - 1
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1 - 1
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0 - 1
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1 - 1
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VĐQG Argentina
04:00 - 19.10
Estudiantes LP
vs
CA San Lorenzo
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1 - 0
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1 - 1
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1 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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1 - 1
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OLER

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Hạng 2 Argentina
04:00 - 19.10
S.M San Juan
vs
Temperley
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2 - 1
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0 - 1
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3 - 1
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2 - 1
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0 - 1
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3 - 1
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MLS_Nhà Nghề Mỹ
04:10 - 19.10
FC Cincinnati
vs
Columbus Crew
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2 - 1
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2 - 1
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4 - 0
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2 - 1
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2 - 1
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4 - 0
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TONI

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VĐQG Bolivia
04:15 - 19.10
The Strongest
vs
Always Ready
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0 - 1
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2 - 0
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2 - 3
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0 - 1
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2 - 0
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2 - 3
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VĐQG Brasil
04:30 - 19.10
Bahia BA
vs
Flamengo RJ
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2 - 0
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1 - 0
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1 - 0
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2 - 0
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1 - 0
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1 - 0
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FELIX

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Hạng 2 Argentina
04:30 - 19.10
San Martin Tucuman
vs
Ferrocarril Midland
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2 - 0
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2 - 0
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VĐQG Uruguay
04:30 - 19.10
Liverpool URU
vs
CA Penarol
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2 - 1
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0 - 2
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0 - 0
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2 - 1
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0 - 2
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0 - 0
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VĐQG Ecuador
04:30 - 19.10
Barcelona SC
vs
Universidad Católica
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 1
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 1
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VĐQG Costa Rica
05:00 - 19.10
Municipal Pérez Zeledón
vs
CS Herediano
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2 - 3
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0 - 1
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3 - 0
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2 - 3
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0 - 1
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3 - 0
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Suriname Major League
05:00 - 19.10
SV Robinhood
vs
Broki
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0 - 6
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1 - 3
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0 - 6
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1 - 3
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Hạng Nhất Paraguay
05:20 - 19.10
Sportivo Luqueno
vs
Sportivo San Lorenzo
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0 - 2
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0 - 0
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1 - 1
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0 - 2
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0 - 0
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1 - 1
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Hạng Nhất Paraguay
05:20 - 19.10
Sportivo Trinidense
vs
Club Libertad
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 0
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VĐQG Brasil
05:30 - 19.10
Remo Belem
vs
RB Bragantino
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4 - 2
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4 - 2
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NEMO

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Hạng 2 Venezuela
05:30 - 19.10
Barquisimeto
vs
Deportivo Lara
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2 - 1
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0 - 1
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1 - 1
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2 - 1
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0 - 1
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1 - 1
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VĐQG Nữ Mexico
06:00 - 19.10
Nữ Louis Athletica
vs
Nữ Juarez
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1 - 0
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0 - 2
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2 - 0
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1 - 0
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0 - 2
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2 - 0
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LOGAN

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Xem thêm lịch trực tiếp
Liga Sudamericana de Básquetbol
05:10 - 19.10
Brasília
vs
Boca Juniors

-

-

-

-

-

-

Liga de Baloncesto
06:00 - 19.10
Motilones del Norte
vs
Caimanes del Llano

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
06:30 - 19.10
CD Puerto Varas
vs
Deportivo Valdivia

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
06:30 - 19.10
Regatas Corrientes
vs
Ciclista Olimpico
ALAN

-

-

-

-

-

-

Argentina Liga Nacional
06:30 - 19.10
Quilmes
vs
Central Entrerriano

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
07:00 - 19.10
Soles de Mexicali
vs
Abejas de León

-

-

-

-

-

-

El Salvador Women's Liga
08:00 - 19.10
Nữ Salvador Reinas
vs
Nữ Ahuachapan

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:00 - 19.10
Panteras de Aguascalientes
vs
Lobos de Puebla

-

-

-

-

-

-

Philippines NCAA
14:00 - 19.10
San Beda Red Lions
vs
General EAC

-

-

-

-

-

-

Philippines NCAA
16:00 - 19.10
SSC-R Stags
vs
Mapua Cardinals

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
17:00 - 19.10
Wonju Dongbu Promy
vs
Daegu KOGAS

-

-

-

-

-

-

B.League Premier
17:05 - 19.10
Utsunomiya Brex
vs
Gunma Crane Thunders

-

-

-

-

-

-

B.League Premier
17:05 - 19.10
Shimane Susanoo Magic
vs
Kawasaki Brave Thunders

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 19.10
Beijing Royal
vs
Shanghai Sharks

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 19.10
Jiangsu Dragons
vs
Shenzhen Leopards

-

-

-

-

-

-

Qatari Basketball League
22:00 - 19.10
Al Sadd
vs
Al Arabi

-

-

-

-

-

-

Basketbol Super Ligi
23:00 - 19.10
Esenler Erokspor
vs
Anadolu Efes1976

-

-

-

-

-

-

Polska Liga Koszykowk
00:00 - 20.10
Energa Czarni Slupsk
vs
Stal Ostrow Wielkopolski

-

-

-

-

-

-

German Basketball Cup
01:00 - 20.10
Alba Berlin
vs
Brose Bamberg

-

-

-

-

-

-

Serbia Basketball League
01:00 - 20.10
KK Dynamic
vs
KK Mladost Zemun

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
ATP Challenger Fort Worth, USA Men Singles
02:30 - 19.10
Spencer Johnson
vs
Erik Arutiunian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Spencer Johnson
-
-
-
-
-
Erik Arutiunian
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Fort Worth, USA Men Singles
05:35 - 19.10
Andrew Fenty
vs
Kaylan Bigun
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andrew Fenty
-
-
-
-
-
Kaylan Bigun
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Fort Worth, USA Men Singles
06:00 - 19.10
Joshua Sheehy
vs
Aidan Mchugh
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joshua Sheehy
-
-
-
-
-
Aidan Mchugh
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
09:30 - 19.10
Lanlana Tararudee
vs
Kaitlin Quevedo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lanlana Tararudee
-
-
-
-
-
Kaitlin Quevedo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
09:30 - 19.10
Viktorija Golubic
vs
Mai Hontama
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Viktorija Golubic
-
-
-
-
-
Mai Hontama
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
09:30 - 19.10
Lilli Tagger
vs
Liudmila Samsonova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lilli Tagger
-
-
-
-
-
Liudmila Samsonova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
10:40 - 19.10
Talia Gibson
vs
Harriet Dart
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Harriet Dart
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
10:40 - 19.10
Caty Mcnally
vs
Sinja Kraus
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Caty Mcnally
-
-
-
-
-
Sinja Kraus
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Ningbo, China Women Singles
11:00 - 19.10
Elise Mertens
vs
Leylah Fernandez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elise Mertens
-
-
-
-
-
Leylah Fernandez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Guangzhou, China Men Singles
11:00 - 19.10
Dominik Palan
vs
Semen Pankin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominik Palan
-
-
-
-
-
Semen Pankin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Guangzhou, China Men Singles
11:00 - 19.10
Saba Purtseladze
vs
Khumoyun Sultanov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Saba Purtseladze
-
-
-
-
-
Khumoyun Sultanov
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Double
11:50 - 19.10
Ingrid Neel
Giuliana Olmos
vs
Cho I-Hsuan
Cho Yi Tsen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ingrid Neel/Giuliana Olmos
-
-
-
-
-
Cho I-Hsuan/Cho Yi Tsen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Osaka, Japan Women Singles
11:50 - 19.10
Ashlyn Krueger
vs
Janice Tjen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ashlyn Krueger
-
-
-
-
-
Janice Tjen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
LNSV Women
04:30 - 19.10
Nữ Regatas Lima
vs
Nữ Geminis
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Regatas Lima
-
-
-
-
-
Nữ Geminis
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

LNSV Women
06:30 - 19.10
Nữ Rebaza Acosta
vs
Nữ Alianza Lima
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Rebaza Acosta
-
-
-
-
-
Nữ Alianza Lima
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

KOVO Cup
11:00 - 19.10
Rush & Cash
vs
Hyundai Skywalkers
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rush & Cash
-
-
-
-
-
Hyundai Skywalkers
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
12:00 - 19.10
Nữ Hà Nội TASCO
vs
Nữ XMLS Thanh Hóa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hà Nội TASCO
-
-
-
-
-
Nữ XMLS Thanh Hóa
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
14:30 - 19.10
Nữ LPB Ninh Bình
vs
Nữ VTV BĐ Long An
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ LPB Ninh Bình
-
-
-
-
-
Nữ VTV BĐ Long An
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
17:00 - 19.10
Nữ Vietinbank
vs
Nữ Hưng Yên
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Vietinbank
-
-
-
-
-
Nữ Hưng Yên
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
19:30 - 19.10
Nữ HCĐG Lào Cai
vs
Nữ BC Thông Tin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ HCĐG Lào Cai
-
-
-
-
-
Nữ BC Thông Tin
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

TAURON Liga
22:30 - 19.10
Arka Chelm
vs
Cuprum
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arka Chelm
-
-
-
-
-
Cuprum
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
CIS Esports League CyberClash Season 2
04:15 - 19.10
6yubojlbl
vs
HYPERSPIRIT
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

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NSTLGA Emerald Cup 2026
05:00 - 19.10
DETONATE
vs
LAG
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

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NSTLGA Emerald Cup 2026
05:00 - 19.10
KODEX
vs
EMPIRE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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dota2
Nexus S2
05:00 - 19.10
Team Cobra
vs
New Growth
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

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LỜI GIỚI THIỆU

Xôi Lạc TV là một trong những cái tên được nhiều người hâm mộ tìm kiếm khi muốn theo dõi tường thuật trực tiếp bóng đá. Với định hướng mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến thuận tiện, Xoilac thu hút sự quan tâm nhờ nội dung bóng đá đa dạng, khả năng truy cập linh hoạt và nhiều tiện ích hỗ trợ người xem.

Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của XoilacZ và cách theo dõi bóng đá trực tuyến hiệu quả qua bài viết dưới đây.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là nền tảng trực tiếp bóng đá được đông đảo người hâm mộ quan tâm, mang đến cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao. Với mong muốn kết nối cộng đồng yêu bóng đá, Xoilac TV hướng đến trải nghiệm theo dõi các cuộc đối đầu hấp dẫn một cách thuận tiện, nhanh chóng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Bên cạnh nhu cầu tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay, xoilac tv còn gắn liền với những tiện ích được người hâm mộ quan tâm như lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, livescore và highlight bóng đá.

Không chỉ chú trọng nội dung, Xoilac còn chú trọng xây dựng giao diện website thân thiện, thao tác đơn giản và trải nghiệm truy cập linh hoạt. Dù sử dụng điện thoại, laptop hay Smart TV, người xem đều dễ dàng tra cứu thông tin về trận đấu yêu thích. Nhờ đó, Xoilac trở thành cái tên quen thuộc trong các lượt tìm kiếm bóng đá trực tuyến của khán giả Việt Nam.

Xoilac TV trực tiếp bóng đá hôm nay

Xoilac trực tiếp bóng đá là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Để lựa chọn trận đấu phù hợp, người dùng nên kiểm tra lịch thi đấu mới nhất và đối chiếu với thông tin từ ban tổ chức giải.

Xoilac hôm nay có trận gì?

Khi truy cập vào website, người hâm mộ thường quan tâm đến danh sách các trận đấu diễn ra trong ngày. Những cuộc đối đầu thuộc Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League hay các giải đấu đội tuyển quốc gia luôn có khả năng thu hút lượng lớn khán giả.

Đồng hành cùng với xoilac bong da, người xem dễ dàng tra cứu thông tin theo tên giải đấu, câu lạc bộ hoặc khung giờ thi đấu. Việc phân loại nội dung rõ ràng giúp quá trình lựa chọn trận đấu trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, lịch thi đấu có thể thay đổi do điều kiện thời tiết, quyết định của ban tổ chức hoặc những yếu tố khách quan khác. Vì vậy, người dùng Xôi Lạc TV nên kiểm tra thông tin trước giờ bóng lăn để tránh nhầm lẫn.

Link Xoilac hôm nay

Bên cạnh lịch thi đấu, link xem bóng đá cũng là nội dung được cập nhật thường xuyên. Người dùng muốn tìm nguồn phát dễ truy cập, hình ảnh rõ nét và phù hợp với thiết bị đang sử dụng.

Trước khi xem bóng đá xoilac, người hâm mộ cần chú ý đến địa chỉ website. Một số trang có thể sử dụng tên gọi tương tự nhằm thu hút lượt truy cập nhưng không thuộc cùng đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Xoilac Trực tiếp bóng đá là từ khóa thường xuất hiện khi người dùng muốn tìm kiếm nội dung đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, khả năng xem từng trận đấu còn phụ thuộc vào nguồn phát, tình trạng hoạt động và quyền phát sóng.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Xoilac TV cập nhật những giải đấu nào?

Bóng đá thế giới sở hữu hệ thống giải đấu phong phú với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Dưới đây là một số giải đấu hàng đầu được link xoilac cung cấp như:

Ngoại hạng Anh Premier League

Ngoại hạng Anh là một trong những giải vô địch quốc gia thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Giải đấu nổi bật với tốc độ thi đấu cao, sự cạnh tranh quyết liệt và những cuộc đối đầu hấp dẫn. Các câu lạc bộ như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Giải vô địch Tây Ban Nha La Liga

La Liga được biết đến với lối chơi giàu kỹ thuật và truyền thống bóng đá tấn công. Real Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ có sức ảnh hưởng lớn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu. Hiện tại, chuyên trang XoilacTV không chỉ cung cấp link xem bóng đá mà còn cập nhật nhiều thông tin như lịch thi đấu, kết quả và cuộc đua vô địch La Liga.

Giải vô địch Italia Serie A

Serie A nổi bật với chiều sâu chiến thuật và tính cạnh tranh giữa các đội bóng. Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli và AS Roma là những cái tên quen thuộc đối với người yêu bóng đá Italia. Đồng hành cùng Xoilac trực tiếp bóng đá, khán giả sẽ được thưởng thức những cuộc đối đầu quan trọng tại Serie A.

Giải vô địch Đức Bundesliga

Bundesliga thu hút người hâm mộ nhờ lối chơi tốc độ, tinh thần tấn công và bầu không khí sôi động trên khán đài. Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen là những đội bóng được nhiều khán giả quan tâm.

UEFA Champions League

Champions League là sân chơi danh giá dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và những cầu thủ xuất sắc. Các cuộc đối đầu tại Champions League thường mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Giải vô địch Pháp Ligue 1

Ligue 1 là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Đây là nơi nhiều cầu thủ trẻ tài năng phát triển trước khi chuyển đến những câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco và Lyon là những đội bóng quen thuộc.

Các giải đấu bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ trong nước. V.League, Cúp Quốc gia và những giải đấu trẻ góp phần phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài kết quả, thông tin về cầu thủ, huấn luyện viên và bảng xếp hạng cũng được quan tâm thường xuyên.

World Cup và những giải đấu đội tuyển quốc gia

World Cup, EURO, Asian Cup và ASEAN Championship là những giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu bóng đá. Mỗi giải đấu mang đến những cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia với bản sắc chiến thuật và truyền thống riêng.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Xôi Lạc TV có những tính năng gì?

Một nền tảng bóng đá trực tuyến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau nếu tích hợp đầy đủ các chuyên mục thông tin. Dưới đây là những tính năng mà Xôi Lạc TV cung cấp:

Trực tiếp bóng đá

Trực tiếp bóng đá là tính năng được quan tâm hàng đầu. Người hâm mộ muốn theo dõi diễn biến trận đấu theo thời gian thực, từ những pha phối hợp đến các tình huống ghi bàn. Khả năng xem trực tiếp thực tế còn phụ thuộc vào đường truyền, nguồn phát và quyền phân phối nội dung.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu bóng đá giúp người xem chủ động theo dõi những trận cầu sắp diễn ra. Một chuyên mục được tổ chức tốt cần hiển thị đầy đủ thời gian, giải đấu và tên hai đội bóng.

Đối với Xoilac, khả năng tìm kiếm lịch theo ngày hoặc giải đấu là yếu tố có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chính xác giúp khán giả dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi.

Kết quả bóng đá

Chuyên mục kết quả bóng đá tại XoilacTV giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt tỷ số của các trận đấu đã kết thúc. Ngoài tỷ số, các dữ liệu về bàn thắng và thẻ phạt cũng mang đến góc nhìn chi tiết hơn.

Tỷ số và livescore

Livescore hỗ trợ cập nhật diễn biến trận đấu theo thời gian thực. Đây là tiện ích phù hợp với người bận rộn hoặc không thể xem video. Các dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác, mang đến cho khán giả coi trực tiếp bóng đá trải nghiệm theo dõi nhiều trận đấu sẽ thuận tiện hơn.

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh vị trí của các đội bóng sau từng vòng đấu. Những thông số quan trọng thường bao gồm số trận, điểm số, hiệu số bàn thắng và thành tích gần đây. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích trước những trận đấu quan trọng.

Highlight

Highlight giúp người xem thưởng thức lại các tình huống nổi bật mà không cần theo dõi toàn bộ trận đấu. Các video tổng hợp bàn thắng, cơ hội nguy hiểm và pha cứu thua có thể giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt diễn biến chính.

Tin bóng đá

Tin bóng đá là chuyên mục bổ trợ quan trọng, cung cấp thông tin về chuyển nhượng, phong độ, lực lượng và các sự kiện thể thao. Những bài viết có thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và trình bày dễ hiểu sẽ mang đến giá trị tham khảo hữu ích.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV

Vì sao người dùng tìm kiếm Xoi Lac TV?

Sự phổ biến của hình thức giải trí trực tuyến khiến nhu cầu tìm kiếm những nền tảng bóng đá ngày càng đa dạng. Xoi Lac TV là một trong những từ khóa được người hâm mộ sử dụng khi muốn tìm kiếm trận đấu hoặc thông tin thể thao.

  • Khả năng truy cập bằng nhiều thiết bị là yếu tố được quan tâm. Người xem bóng đá trực tiếp tại Xôi Lạc TV có thể sử dụng điện thoại, laptop hoặc màn hình lớn để thưởng thức trận đấu cùng gia đình.
  • Nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh chóng cũng góp phần gia tăng số lượng người truy cập vào các kênh bóng đá trực tiếp như Xoilac TV.
  • Nhiều khán giả coi trực tiếp bóng đá quan tâm đến trải nghiệm bình luận bóng đá tiếng Việt. Những lời bình gần gũi, giàu cảm xúc góp phần tạo nên bầu không khí sôi động khi theo dõi trận đấu.
  • Các yếu tố như giao diện thân thiện, cách sắp xếp nội dung và khả năng tìm kiếm cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người dùng.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Để xem bóng đá trực tiếp tại XoilacTV, người hâm mộ thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị thiết bị và kết nối internet
  • Bước 2: Tìm kiếm địa chỉ website Xôi Lạc Z chuẩn xác
  • Bước 3: Tìm trận đấu yêu thích bằng cách sử dụng tên đội bóng, giải đấu hoặc thời gian thi đấu để lựa chọn nội dung phù hợp.
  • Bước 4: Chọn link xem trực tiếp bóng đá phù hợp và bắt đầu thưởng thức trận đấu
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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến

Để có trải nghiệm theo dõi bóng đá thuận tiện, người dùng cần quan tâm đến cả chất lượng kỹ thuật lẫn yếu tố an toàn thông tin.

  • Đảm bảo kết nối internet đủ ổn định
  • Sử dụng trình duyệt Google, Chrome, Cốc cốc… được cập nhật thường xuyên
  • Truy cập đúng địa chỉ Xôi Lạc
  • Tra cứu lịch thi đấu để nắm được lịch phát sóng trực tiếp
  • Lựa chọn chất lượng phát sóng phù hợp với đường truyền và thiết bị
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Các câu hỏi thường gặp về Xôi Lạc TV

Xoilac TV có cung cấp lịch thi đấu bóng đá không?

Lịch thi đấu là một trong những nội dung được người dùng quan tâm khi truy cập Xoilac TV. Để biết thông tin chính xác, nên kiểm tra chuyên mục tương ứng trên website và đối chiếu với lịch từ ban tổ chức giải đấu.

Xoilac TV có thể xem bóng đá miễn phí không?

Việc xem bóng đá miễn phí hay có thu phí phụ thuộc vào chính sách của từng dịch vụ và quyền phát sóng. Người dùng truy cập vào Xoilac nên kiểm tra điều khoản sử dụng trước khi truy cập nội dung.

Có thể xem Xoilac TV trên Smart TV không?

Người xem có thể thử truy cập Xoilac Tivi bằng trình duyệt Smart TV hoặc sử dụng tính năng truyền màn hình từ điện thoại, laptop. Khả năng hoạt động còn phụ thuộc vào hệ điều hành và công nghệ phát video.

Xoilac TV có cập nhật tỷ số bóng đá không?

Tỷ số và livescore là những nội dung thường được người dùng truy cập tại Xoilac. Tuy nhiên, khả năng cập nhật theo thời gian thực và tốc độ hiển thị phụ thuộc vào nguồn dữ liệu của từng website.

Xoilac TV có phát sóng tất cả các giải đấu không?

Không thể khẳng định Xoilac TV Trực tiếp Bóng đá sở hữu quyền phát sóng tất cả các giải đấu. Danh sách trận đấu có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực và thỏa thuận bản quyền.

Kết luận

Xôi Lạc TV là điểm đến được nhiều người hâm mộ quan tâm khi muốn theo dõi bóng đá trực tuyến và cập nhật những thông tin thể thao hấp dẫn. Với nội dung đa dạng, giao diện thân thiện cùng các tiện ích, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các tín đồ bóng đá. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Xoilac và các tính năng nổi bật của nền tảng.

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

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Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

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